Участок Славянской улицы в Нижнем Новгороде стилизуют под мостовую XIX века
В Нижнем Новгороде участок Славянской улицы от улицы Студеной до улицы Короленко стилизуют под мостовую начала XIX века, проезжую часть вымостят колото-пиленной галтованной гранитной брусчаткой. Это делается для воссоздания исторического вида улицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы на Славянской улице в Нижнем Новгороде
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Подрядчик увеличивает на участке пешеходную зону, укладывает тротуар из бетонной брусчатки с декоративным покрытием из натурального камня, восстанавливает ливневую канализацию от фасадов домов и обустраивает новое освещение.
Работы планируется завершить в декабре 2024 года.