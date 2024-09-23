Участок Славянской улицы в Нижнем Новгороде стилизуют под мостовую XIX века

В Нижнем Новгороде участок Славянской улицы от улицы Студеной до улицы Короленко стилизуют под мостовую начала XIX века, проезжую часть вымостят колото-пиленной галтованной гранитной брусчаткой. Это делается для воссоздания исторического вида улицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы на Славянской улице в Нижнем Новгороде

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Работы на Славянской улице в Нижнем Новгороде

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Подрядчик увеличивает на участке пешеходную зону, укладывает тротуар из бетонной брусчатки с декоративным покрытием из натурального камня, восстанавливает ливневую канализацию от фасадов домов и обустраивает новое освещение.

Работы планируется завершить в декабре 2024 года.

Елена Ковалева