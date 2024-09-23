Механик попал за автобус

Городской суд Лесного (Свердловская область) приговорил к четырем годам колонии-поселения бывшего механика ООО «Нижнетуринское туратрансагентство» Николая Худякова. По версии обвинения, в июне 2021 года он допустил на маршрут технически неисправный автобус, который попал в ДТП, приведшее к гибели восьми человек. Ранее за аварию были осуждены водитель автобуса и директор транспортной компании, однако апелляционная инстанция приговор им отменила.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Худяков в зале суда

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Николай Худяков в зале суда

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Смертельное ДТП произошло в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной ранним утром 10 июня 2021 года. Автобус марки «ПАЗ», в котором находилось более 40 пассажиров, ехал по ул. Калинина в поселок Горный. По версии следствия, из-за неисправности тормозной системы водитель автобуса Александр Зелев не смог снизить скорость и потерял управление. В результате автобус врезался в ворота комбината «Электрохимприбор», сбив пешеходов, которые направлялись на территорию предприятия. Восемь человек погибли, двое получили травмы.

По версии следствия, автобус вышел на маршрут с технически неисправными тормозными системами, так как на тот момент механик ООО «Нижнетуринское туратрансагентство» Николай Худяков не провел предрейсовый контроль транспортного средства.

«Обвиняемый удостоверил своей подписью заведомо ложный факт исправности выпускаемого транспортного средства в путевом листе, а также удостоверил своей подписью в соответствующем журнале заведомо ложный факт проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, в действительности его, не проводя», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело в отношении Николая Худякова было выделено в отдельное производство. Оно поступило в городской суд Лесного в марте. Гособвинение в прениях запросило назначить бывшему механику наказание в виде шести лет лишения свободы.

Суд признал Николая Худякова виновным и приговорил к четырем годам колонии-поселения по ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в прокуратуре Свердловской области. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию в течение трех лет.

Ранее к уголовной ответственности были привлечены еще два человека. Водитель Александр Зелев, по версии следствия, при приеме автобуса не проверил его техническое состояние. Директор транспортного предприятия Юрий Сивков, по версии следствия, знал о неисправности техники, но «с целью извлечения дохода» продолжал ее эксплуатировать.

В мае 2023 года городской суд Лесного признал Александра Зелева виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на четыре года с удержанием из зарплаты 5% в доход государства с лишением права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Юрия Сивкова признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»), ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.

Однако в январе 2024 года Свердловский областной суд отменил обвинительные приговоры в отношении Александра Зелева и Юрия Сивкова. Уголовное дело в отношении Александра Зелева прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За водителем признано право на реабилитацию. Уголовное дело в отношении Юрия Сивкова было прекращено в связи с истечением срока давности. В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции Александр Зелев вину не признал, Юрий Сивков вину признал и извинился перед потерпевшими.

«Приговор незаконный и необоснованный. Учитывая, что водителя оправдали, директора ни к чему не приговорили, а ему дали (Николаю Худякову —"Ъ-Урал") реальный срок. Предполагаю, что окончательно точка в деле не поставлена», — сообщил «Ъ-Урал» адвокат Юрия Сивкова Дмитрий Ушаков.

Мария Шараева