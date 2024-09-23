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Экс-начальника отдела ЖКХ Чебоксар осудили за коррупцию

В Чебоксарах суд признал виновным бывшего начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Чувашии.

Суд установил, что в январе–феврале 2024 года начальник отдела ЖКХ за взятки от 10 до 30 тыс. руб. трижды освобождал людей от административного наказания. Суд назначил им обязательные работы в администрации Московского района. Осужденный также вносил в табели учета ложные сведения о якобы отработанном количестве часов.

Граждане далее предоставляли эти документы в федеральную службу судебных приставов по Чувашии. На их основании выносили постановления об окончании исполнительных производств.

Бывшего руководителя благоустройства администрации Московского района признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге (3 эпизода), получении взятки в значительном размере и двух эпизодах получения мелких взяток.

Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в муниципальных и государственных организациях сроком на 2,5 года.

Диана Соловьёва

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