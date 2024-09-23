В Чувашии осудят организаторов интернет-магазина за 70 попыток сбыта наркотиков

Алатырский районный суд Чувашии рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов интернет-магазина для сбыта наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Осенью 2022 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии получили информацию о противоправных действиях группы. По версии следствия, молодые люди создали свой интернет-магазин, через который проходил сбыт наркотиков. Для изготовления тайников-закладок обвиняемые привлекали своих знакомых.

Полиция задержала участников схемы с партиями наркотиков. После этого начали проходить обыски у задержанных и предполагаемых сообщников. В ходе обысков изъяли весы, упаковочный материал и другие предметы для расфасовки наркотических веществ.

Следствие установило, что 5 участников группы причастны к более чем 70 эпизодам покушений на сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах в Алатыре, Канаше, Шумерле и Чебоксарах. На момент расследования подозреваемые находились под арестом. У обвиняемых изъяли около 2 кг наркотиков различного происхождения.

Диана Соловьёва