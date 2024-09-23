В Адлере иномарка насмерть сбила пешехода под надземным переходом

На улице Ленина в Адлерском районе Сочи ночью в понедельник, 23 сентября, произошло смертельное ДТП. Иномарка насмерть сбила пешехода под надземным переходом, сообщает пресс-служба УВД курорта.

«Нарушение Правил дорожного движения привело к гибели человека в Адлере. На улице Ленина автомобиль такси сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом там имеется надземный пешеходный переход»,— рассказали в ведомстве.

Пешеход скончался на месте. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются обстоятельства происшествия, личность погибшего. Известно, что авария произошла около 3:30, пешехода сбил автомобиль «Киа Рио».

Несколько дней назад в Сочи в массовом ДТП пострадал четырехлетний ребенок. Всего пострадали пять человек. Инцидент случился в среду, 18 сентября, на улице Транспортной рядом с торговым центром «Олимп».

Вячеслав Рыжков