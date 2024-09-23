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Ночью в Сочи сгорели частный дом и хозпостройка

В ночь на понедельник, 23 сентября, в Сочи произошел пожар в селе Пластунка. На площади около 100 кв. м горели частный дом и хозяйственная постройка на улице Краснодонская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание ликвидировали в 8:30. Тушением занимались девять человек и две единицы техники. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания неизвестны.

Ранее сообщалось, что на побережье Сочи надвигается мощный шторм. В ближайшие дни на курорте пройдут обильные осадки, усилится ветер, в море сформируются смерчи. Основной удар стихии придется именно на сочинский район, минуя другие части Черноморского побережья Кубани.

Вячеслав Рыжков

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