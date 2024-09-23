ФСБ опровергла задержание подозреваемого в подрыве в столице Урала

ФСБ опровергла информацию о якобы задержанном подозреваемом в совершенном подрыве в одном из районов Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ФСБ по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее местные СМИ сообщили, что спецслужбы задержали 20-летнего жителя Екатеринбурга, который якобы по указанию разведки Украины за вознаграждение устроил подрыв около базы Росгвардии и военной части в Верх-Исетского районе.

По данным близкому к ФСБ каналу «Антитеррор Урал», около 06:00 11 сентября недалеко от гаражного кооператива в Екатеринбурге произошел хлопок. В результате один человек был доставлен в больницу, три транспортных средства оказались повреждены.

Полина Хабарова