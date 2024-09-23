В этом году центр «Доверие» оказал психологическую помощь 17,5 тыс. человек. Об этом рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году 17,5 тыс. человек получили психологическую помощь в центре «Доверие»

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ В 2024 году 17,5 тыс. человек получили психологическую помощь в центре «Доверие»

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В 2024 около 11,2 тыс. человек позвонили на телефоны доверия. Среди обратившихся за психологической помощью 34% составляют дети и подростки, 22% — молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а 44% — люди старше 35 лет.

Сотрудники центра провели 148 занятий для 2,3 тыс. будущих молодоженов. Этот показатель составляет 30,4% от числа всех пар, подавших заявления в ЗАГС.

Диана Соловьёва