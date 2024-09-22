В Сочи и Сириусе трое суток будет действовать предупреждение по непогоде

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие трое суток – 23, 24 и 25 сентября – здесь ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В отдельных районах могут пройти очень сильные ливни и крупный град. В реках может резко подняться уровень воды, на отдельных участках с превышением неблагоприятных отметок. В горах возрастает риск схода селей.

Также действует предупреждение по формированию смерчей в море. Угроза будет сохраняться в течение трех дней на участке Магри-Веселое.

Ухудшение погоды ожидается и в других районах Краснодарского края. В регионе действует штормовое предупреждение, туристам и местным жителям рекомендуют предпринять меры предосторожности и следить за прогнозами.

Вячеслав Рыжков