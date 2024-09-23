Саша Илич готов принять любое решение руководства «Пари НН» о его работе в клубе

Главный тренер нижегородского ФК «Пари НН» Саша Илич готов принять любое решение руководства клуба о его дальнейшей работе в клубе. Об этом господин Илич заявил на пресс-конференции после игры с московским «Локомотивом», отвечая вопрос о своей возможной отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская команда 22 сентября потерпела поражение со счетом 1:3. По мнению Саши Илича команда старалась изо всех сил, но этого оказалось мало.

По словам генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова, решения об отставке главного тренера и тренерского штаба принимаются советом директоров. «Он пока не собирался, какие-либо решения не обсуждались. Каждый раз, по крайней мере — на моей памяти, это (заседание совета директоров) происходит внеочередным способом. Если кто-то выдвинет инициативу, это будет обсуждаться»,— отметил господин Мелик-Гусейнов (цитата по «РИА «Новости»).

Он также сказал, что у клуба всегда есть несколько планов на разные случаи жизни: «Мы понимаем, что непростая ситуация, видим ее. Безусловно, прорабатываются разные моменты».

Саша Илич стал главным тренером «Пари НН» весной 2024 года после того, как этот пост покинул Сергей Юран. Сейчас в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Пари НН» занимает 12 место с семью очками.

Андрей Репин