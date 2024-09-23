В Казани стартовал процесс по делу заведующей столовой «Нэфис Косметикс»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу заведующей столовой «Нэфис Косметикс», сообщает «Татар Информ».

По версии следствия, в марте 2024 года заведующая производством в столовой АО «Нэфис Косметикс» — 65-летняя жительница Казани Наиля Афлятонова допустила нарушения СанПиНа. В результате пострадали 89 рабочих «Нэфиса».

«Из-за употребления макаронной запеканки сальмонеллезом заразились 89 посетителей столовой. Из них 73 человека были госпитализированы»,— приводит издание цитату гособвинителя. Как утверждает следователь, на кухне отсутствовал контроль за соблюдением гигиены, повсюду присутствовали бактерии сальмонеллы.

Зарина Акбирова