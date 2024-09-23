В Югре ожидаются ветер с порывами до 23 м/с и сильный дождь

В восточной части Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) сегодня, 23 сентября, ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 18-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, дневная температура воздуха 23 сентября в Ханты-Мансийске составит +8°. Завтра, 24 сентября, ночью будет +2°, временами будут идти небольшие осадки. Днем потеплеет до +6°, ветер 7 м/с.

Полина Хабарова