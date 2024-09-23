Аргентине не отправляли приглашения на саммит БРИКС в Казани

Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани, рассказал посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, передает «РИА Новости».

Посол отметил, что если страна получит приглашение на саммит, то его рассмотрят и примут решение. Энрике Игнасио Феррер Виейра рассказал, что страна не видит «добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС». Сейчас приоритет для Аргентины — вступить в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Дипломат также рассказал, что президент России Владимир Путин и лидер Аргентины Хавьер Милей могут встретиться на полях G20 в Бразилии, но пока конкретных планов нет.

В феврале этого года Аргентина официально уведомила Россию, что не планирует присоединяться к БРИКС.

Диана Соловьёва