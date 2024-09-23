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Россияне в сентябре дороже всего отдохнули в Сочи и Нью-Йорке

В сентябре жители России дороже всего отдохнули в Сочи и Нью-Йорке. Рекордная сумма отдыха в Сочи в первый месяц осени превысила 1,04 млн руб., столько стоили две недели для двух отдыхающих в пятизвездочном отеле, пишут «Известия» в исследовании OneTwoTrip. Отмечается, что в озвученную сумму были включены только завтраки.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вторую строчку рейтинга занял Владивосток, где четверо туристов три дня жили в четырехзвездочном отеле с завтраками, заплатив за это 469,4 тыс. руб. Замкнуло тройку лидеров Лазаревское. Здесь четверо туристов провели девять дней в санатории с трехразовым питанием, отдых обошелся в 409,3 тыс. руб. В пятерку вошли каникулы в Санкт-Петербурге и Москве.

Среди зарубежных курортов самым дорогим направлением стал Нью-Йорк. Здесь двое путешественников 26 дней проживали в пятизвездочном отеле, питание в стоимость не входило. Отдых обошелся в 2,8 млн руб. На втором месте Анталья, где двое туристов шесть дней жили в апартаментах за 2,4 млн руб. На третьем месте испанский курорт Ильетас на Майорке. Здесь пара провела 12 дней в пятизвездочном отеле за почти 2 млн руб. В стоимость проживания включили только завтраки.

Ранее сообщалось, что Сочи занял первое место в топ-10 направлений для отдыха с питомцами в сентябре. На долю курорта пришлось 16% таких бронирований, а средняя стоимость ночи при семидневном размещении составила 3,8 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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