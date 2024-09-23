Сочи возглавил топ популярных направлений для отдыха с питомцами в сентябре

Сочи занял первое место в топ-10 направлений для отдыха с питомцами в сентябре. Курортный город собрал 16% броней с животными. Средняя стоимость ночи при семидневном размещении составляет 3,8 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

«Серебро» забрала Анапа. Город набрал 8% броней. Средняя стоимость ночи составляет 3,6 тыс. руб.

Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров. При четырехдневном размещении в среднем туристам предстоит отдать 4 тыс. руб.

В топ-10 также вошли Геленджик, Архипо-Осиповка, Кабардинка. Геленджик занял шестое место, средняя стоимость ночи составляет 4,4 тыс. руб.

Архипо-Осиповка на девятом месте. В среднем за ночь размещения гостю с питомцем предстоит отдать 4,9 тыс. руб., продолжительность поездки — пять ночей. На последнем месте расположилась Кабардинка, где средняя стоимость проживания при шестидневной продолжительности поездки 3,8 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Сочи лидирует в рейтинге направлений для трехдневных путешествий в сентябре. Курортный город набрал 13% от общего числа бронирований. В среднем ночь размещения обойдется туристу в 4,9 тыс. руб.

Мария Удовик