Устойчивое развитие в приоритете

12 сентября 2024 г. заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Александр Долганов принял участие в экспертной дискуссии: «Устойчивое развитие в точке кипения: как новые вызовы меняют систему координат и задают новые ориентиры для бизнеса, субъектов и городов России» в г. Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО КБ «Центр-инвест» Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

Организатором мероприятия выступила экспертно-аналитическая платформа «ИНФРАГРИН» при поддержке Агентства стратегических инициатив. В рамках мероприятия состоялась презентация доклада «ИНФРАГРИН»: «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024». Команда «ИНФРАГРИН» выразила благодарность банку за «Центр-инвест» за партнерство и поддержку Доклада.

Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Александр Долганов поделился опытом разработки инновационных финансовых продуктов, направленных на поддержку устойчивого развития. Среди них ипотечная программа банка для IT-специалистов, которая, в отличие от государственной инициативы, распространяется не только на новостройки, но и на вторичный рынок жилья, а также доступна для экспертов и педагогических работников, задействованных в процесс подготовки кадров в области информационных технологий. Спикер отметил, что данная программа предлагает льготную ставку ниже ключевой ставки Банка России, что существенно повышает доступность жилья для представителей IT-сферы.

Особое внимание в выступлении было уделено социально-ориентированным ипотечным продуктам. Была представлена программа для многодетных семей, которая предусматривает прогрессивное снижение ставки на 0,5% за рождение каждого последующего ребенка. Эта инициатива банка, по словам эксперта, является логическим продолжением государственной программы поддержки многодетных семей, но с расширением ее действия на вторичный рынок жилья.

Инновационным подходом к стимулированию образования и профессионального роста стала программа «Ипотека для отличников». Продукт предоставляет льготные условия кредитования для обладателей красных дипломов российских вузов, что не только поддерживает талантливых специалистов, но и создает дополнительную мотивацию для достижения высоких результатов в учебе.

«Разработка таких продуктов является ответом на актуальные социально-экономические вызовы и демонстрирует гибкость финансового сектора в адаптации к меняющимся условиям рынка. Банк „Центр-инвест“, работая преимущественно на юге России, учитывает региональную специфику при разработке финансовых продуктов, что позволяет более точно отвечать на потребности местного населения», — подчеркнул Александр Долганов.

Александр Долганов отметил важность инновационного подхода в банковском секторе для поддержки устойчивого развития регионов. По его мнению, создание специализированных финансовых продуктов, учитывающих социальные и экономические особенности различных групп населения, является ключевым фактором в обеспечении доступности жилья и стимулировании экономического роста на региональном уровне.

ПАО КБ «Центр-инвест»