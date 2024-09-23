В Чувашии хотят закупить 23 автомобиля Haval для госорганов на 71,2 млн рублей

В Чувашии хотят закупить 23 китайских автомобиля Haval или эквивалент для госорганов. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Подразумевается, что стоимость одного автомобиля будет составлять 3,1 млн руб. Заявки принимаются с 20 сентября до 07 октября 08:00 (по московскому времени). Заявки будут рассматриваться в два этапа: 7 и 9 октября.

Автомобили необходимо будет поставить до 31 октября текущего года. Заказчиком является АУ Чувашской Республики «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики» (АУ ЧР «РСО государственных органов Чувашской Республики»).

Зарина Акбирова