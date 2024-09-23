В Чувашии хотят закупить 23 автомобиля Haval для госорганов на 71,2 млн рублей
В Чувашии хотят закупить 23 китайских автомобиля Haval или эквивалент для госорганов. Данные опубликованы на сайте госзакупок.
Подразумевается, что стоимость одного автомобиля будет составлять 3,1 млн руб. Заявки принимаются с 20 сентября до 07 октября 08:00 (по московскому времени). Заявки будут рассматриваться в два этапа: 7 и 9 октября.
Автомобили необходимо будет поставить до 31 октября текущего года. Заказчиком является АУ Чувашской Республики «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики» (АУ ЧР «РСО государственных органов Чувашской Республики»).