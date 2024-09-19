На Урале простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним Танатаром Конушбаевым

В Березовском (Свердловская область) простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) Танатаром Коншубаевым. Как сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Евгений Писцов, прощание с ним пройдет завтра, 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танатар Конушбаев

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова Танатар Конушбаев

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

В мае 2022 года Танатар Конушбаев принял решение пойти в зону боевых действий в составе подразделения БАРС. Когда контракт окончился, он прибыл домой, однако в мае 2023 года он снова уехал в зону СВО в качестве механика и водителя танка.

7 сентября Танатар Конушбаев в составе экипажа Т-80БВМ выполнял боевые задачи по нанесению огневого поражения по опорному пункту противника. Цель была поражена. «В районе ожидания танк был атакован несколькими дронами противника, после нескольких сбросов танк загорелся, но пожар был потушен силами экипажа. Но при ударе очередного дрона Танатар Мамаджанович погиб»,— сказано в сообщении.

Боец Конушбаев родился 10 мая 1967 года в Кыргызстане. С 1974 по 1981 годы обучался в школе села Кызыл-Дыйкан. Затем закончил Жалал-Абадское профессионально-техническое училище. С 2005 года он работал в Березовском на деревообрабатывающем комбинате.

В пятницу, 20 сентября, в 10:00 начнется траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 11:00 — отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища. В 12:00 — поминальный обед в кафе «Сели-поели» (Березовский, п. БЗСК, 15/А).

Полина Хабарова