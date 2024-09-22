В Свердловской области местами ожидается мокрый снег в начале недели

С понедельника, 23 сентября, в Свердловской области погода будет облачной, местами пройдет небольшой дождь, кое-где — с мелким снегом, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С понедельника, 23 сентября, в Свердловской области погода будет облачной, местами пройдет небольший дождь, кое-где — с мелким снегом

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ С понедельника, 23 сентября, в Свердловской области погода будет облачной, местами пройдет небольший дождь, кое-где — с мелким снегом

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра, через Свердловскую, Тюменскую, а также Челябинскую и Курганскую области проследует атлантический циклон, который несет основную массу холодного воздуха. На несколько суток на Урале установится холодная погода при средней суточной температуре воздуха 23-25 сентября 5-7°. Так, 23-24 сентября в Свердловской области местами пройдет небольшой дождь, кое-где с мелким снегом. Ветер западный с порывами 15-18 м/с. Температура ночью составит +1,+6°, в низинах заморозки -0,-5°, днем — 5-10°.

В Екатеринбурге 23-24 сентября не будет существенных осадков, ночью температура воздуха составит 3-5°, днем — 8-10°.

«Во второй половине следующей недели с европейской территории России подойдет антициклон, установится сухая погода при слабом ветре. К концу рабочей недели (27 сентября) ночные заморозки прекратятся, температура повысится»,— добавили в Уральском Гидрометцентре.

Анастасия Таначева