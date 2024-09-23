Журналист Александр Литвинов прокомментировал исключение из списка иноагентов

Екатеринбургский журналист Александр Литвинов прокомментировал свое исключение из реестра иностранных агентов. «Иностранного финансирования у меня не было изначально, что подтвердили в суде Минюст, Роскомнадзор и МВД. Просто по закону об иноагентах иностранное финансирование для признания иноагентом не требуется»,— написал он у себя в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он сообщил, что не уезжал из России и не собирается этого делать. После внесения его в список иноагентов Минюстом он вовремя сдавал в ведомство все отчеты и за год ничего не написал в интернете, нигде не выступал. По его словам, благодаря этому и отсутствию необходимости вставлять плашку иноагента с боязнью допустить ошибку в ее содержании он не получил ни одного административного штрафа или взыскания.

Господин Литвинов собирается заняться другой деятельностью после снятия статуса иноагента. «По моему мнению, еще на момент признания меня иноагентом я не занимался журналистикой и медиапроектами, а уж тем более политической деятельностью. В этом я безуспешно пытался убедить различные инстанции, в том числе судью Кировского районного суда Екатеринбурга и судей Свердловского областного суда. По прошествии года возвращаться в журналистику я все еще не собираюсь. Мое новое призвание — производство и продажа женской одежды»,— рассказал Александр Литвинов, добавив, что невозможность открыть ИП на упрощенной системе налогообложения в статусе иноагента было одним из самых неприятных ограничений.

Александр Литвинов является основателем telegram-канала о медиа «Планерка», в 2018 году команда проекта провела медиафорум в Екатеринбурге. После признания журналиста иноагентом в прошлом году команда «Планерки» заявила, что он в редакционной политике канала не участвует. В пятницу Минюст убрал из реестра иностранных агентов Александра Литвинова, причины исключения журналиста из списка не уточняются.

Ирина Пичурина