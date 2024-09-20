Минюст исключил из реестра иноагентов уральского журналиста Александра Литвинова

Минюст исключил из реестра иностранных агентов екатеринбургского журналиста Александра Литвинова, следует из данных реестра министерства. Причины исключения журналиста из списка не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Литвинов является основателем telegram-канала о медиа «Планерка», в 2018 году команда проекта провела медиафорум в Екатеринбурге. После признания журналиста иноагентом в прошлом году команда «Планерки» заявила, что он в редакционной политике канала не участвует.

Напомним, ранее из реестра иноагентов исключили «Англо-американскую школу Москвы» и «Тайгу инфо».

Виталий Красиков