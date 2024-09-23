Более 75 улиц в Сочи останутся без света

В понедельник, 23 сентября, 76 улицам в Сочи ограничат подачу электроэнергии. Специалисты будут ремонтировать электрооборудование и устанавливать цифровые приборы учета. Временные неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ограничения затронут улицы Попова, Урицкого, Ленина, Кирова, Пасечная, Поселковая, Тельмана, Пластунская. Из-за плановых работ электричества не будет на улицах Цюрупы, Поселковая, Вишневая, Цимлянская, Таврическая, Высокогорная, Гончарова, Пасечная, Виноградная, Пятигорская, Транспортная, Краснодонская.

Ремонтные работы оставят без электричества переулки Мясокомбинатский, Донской, Рахманинова, Хлебозаводской, Вишневый, Юртовский. Изменения также затронут Черешневый, Армянский, Комбинатовский, Конторский, Овощной, Абовяна, Горный, Черкесский переулки.

Временные неудобства коснутся сел Пластунская, Барановка, Отрадное, Солохаул, Головинка, Совет-Квадже, Лермонтово. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик