За сутки в Свердловской области выявили 36 водителей, находившихся в пьяном виде

За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники ГИБДД исключили из дорожного процесса 80 водителей, которые создавали угрозу безопасности движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным сотрудников Госавтоинспекции, 36 водителей управляли транспортом в пьяном виде

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ По данным сотрудников Госавтоинспекции, 36 водителей управляли транспортом в пьяном виде

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 36 водителей управляли транспортом в пьяном виде, еще один был привлечен повторно. От прохождения медосвидетельствования отказались 11 водителей, еще 30 — не имели прав на вождение. Двое были лишены специального права.

Так, вблизи Заречного сотрудники ДПС в ходе скрытого патрулирования остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился 16-летний подросток. По данному факту в отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. На владельца автомобиля оформлен материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу права управления лицу, не имеющему права управления.

Всего за сутки к ответственности за нарушения ПДД привлечены 1196 водителей и 134 пешехода.

Анастасия Таначева