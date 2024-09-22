Власти Свердловской области выделили 28,5 млн рублей пяти муниципалитетам

Пяти динамично развивающимся муниципалитетам Свердловской области в качестве грантов из областного бюджета выделено 28,5 млн руб., сообщили в департаменте информационной политике региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выделенные средства муниципалитеты смогут направить, в том числе, на ремонт школ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Выделенные средства муниципалитеты смогут направить, в том числе, на ремонт школ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что дополнительное грантовое финансирование получили Березовский городской округ (9,5 млн руб.), г.о. Богданович (более 7 млн руб.), Невьянский г.о. (4,7 млн руб.), Бисертский г.о. (3,5 млн руб.) и Таборинский муниципальный район (3,5 млн руб.). Средства могут быть направлены на ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, благоустройство парков и мест отдыха.

Гранты муниципалитетам выделяются при условии выполнения 42 показателей по семи направлениям: экономическое развитие, образование, культура, физическая культура и спорт и другие.

Анастасия Таначева