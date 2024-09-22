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В полях рядом с поселком Новинки обнаружены несанкционированные свалки мусора

Корреспонденты «Ъ-Приволжье» обнаружили в полях в поселке Новинки городского округа Нижний Новгород несанкционированные свалки мусора. Рядом с жилым комплексом «Новинки Smart City» на несколько десятков метров растянулись навалы испорченных овощей и фруктов вместе с пластиковыми ящиками, в которых их перевозят. Также здесь лежит строительный мусор, мебель и бытовые отходы.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В прошлом году региональные власти уже ликвидировали несанкционированные свалки мусора в Новинках.

Сейчас территорию поселка передали под жилищную застройку компании Glorax.

Андрей Репин, Александра Викулова

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