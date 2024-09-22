В Сочи завершился форум журналистики «Вся Россия – 2024»

В Зимнем театре в Сочи состоялась торжественная церемония закрытия XXVIII Форума современной журналистики «Вся Россия – 2024». Мероприятие длилось пять дней, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

На церемонии организаторы презентовали участникам видеоотчет о прошедшем форуме. Всего за пять дней прошло около 80 мероприятий: мастер-классы, презентации, круглые столы, дискуссии, выставки. На площадках выступили 60 спикеров: политики, общественные деятели, представители ведущих медиа.

Также в завершение мероприятия со сцены объявили имена победителей профессионального конкурса. Всего форум за время его работы посетили более 1 тыс. участников из 89 регионов РФ, а также из других стран. Открытие мероприятия состоялось 18 сентября. Его посетил, в частности, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Вячеслав Рыжков