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Глава Челябинска Наталья Котова стала сенатором

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил главу муниципального центра Наталью Котову на должность сенатора. Она будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Наталья Котова является главой Челябинска с 2019 года. В общем она проработала в администрации порядка 19 лет. В ближайшее время Наталье Котовой необходимо сложить полномочия мэра.

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