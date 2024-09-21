Глава Челябинска Наталья Котова стала сенатором

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил главу муниципального центра Наталью Котову на должность сенатора. Она будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Челябинска Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Наталья Котова является главой Челябинска с 2019 года. В общем она проработала в администрации порядка 19 лет. В ближайшее время Наталье Котовой необходимо сложить полномочия мэра.