В Салехарде на реконструкцию плотины потратят до 282 млн руб.

Власти Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируют провести капитальный ремонт земляной плотины с автодорогой, следует из лота на сайте Госзакупок. Максимальная стоимость реализации составляет 282,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет отсыпать дамбу, обустроить гидротехнические сооружения и измерительную аппаратуру, расчистить водосброс и восстановить канализацию, благоустроить территорию. Слои асфальта на плотине должны прослужить минимум пять лет, водопропускные трубы — минимум шесть. Подрядчику необходимо выполнить работы до 21 января 2026 года. Лот размещен на сайте 17 сентября, подавать заявки подрядчики могут до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в Салехарде начали строить школу в мкр. Радужный, которая будет рассчитана на 800 учеников. Там появятся телестудия, класс 3D-моделирования и бассейн.

Анна Капустина