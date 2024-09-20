«Симфонические сказки», юбилей Ильи Кормильцева и «Отель 4 звезды» от TURDUS

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать хип-хоп песни в исполнении оркестра, саундреки из «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллара», «Списка Шиндлера». В музеях — посетить экскурсию, посвященную Николаю Сванидзе, а также пройтись по знаковым местам композитора Ильи Кормильцева. В театрах — увидеть постановку в исполнении артистов из Санкт-Петербурга «Прозрачные краски», спектакль-променад «Отель 4 звезды» от модного театра TURDUS, в котором зрителей проведут в номера Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер. А в кино — фильм «Париж, Техас», а также кинокартину «Зря, ты новых песен...» об Илье Кормильцеве. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце молодежи 21 сентября состоится концерт «Хип-хоп классика». Зрители услышат музыку таких артистов, как Баста, Dr. Dre, Децл, Drake, Михей, 2Pac и других певцов в исполнении симфонического оркестра. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 21 сентября представят программу «Симфонические сказки». В исполнении симфонического оркестра зрители услышат шутку-фантазию Александра Даргомыжского «Баба-Яга», фрагменты из оперы «Золотой петушок» и симфония №2 «Антар» Николая Римского-Корсакова, фрагменты из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Стоимость билета — от 1 тыс.руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 24 сентября пройдет концерт коллектива Lumos Concerts «Саундтрек-концерт при свете 1000 свечей». В музыкантов прозвучат мелодии из «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллара», «Списка Шиндлера», а также из таких фильмов, как «1+1», «Ла-ла-лэнд», «Перл Харбор» и других кинолент. Стоимость билета на концерт — от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка джаз-клуба EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Площадка джаз-клуба EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене EverJazz 25 сентября состоится концерт «Autumn serenade», на котором выступят Анна Рогозина (вокал) и Сергей Чашкин (гитара). В музыке, которую исполняет дуэт, соединено все: шорох опавшей листвы, свежесть утреннего леса, свет одинокого фонарного столба и мурчание кота, лежащего на коленях. Зрители услышат мелодии Жобима, Уоррена, Портера, Монка и других авторов. Стоимость билета — 700 руб.

В джаз-клубе EverJazz 27 сентября представят программу «Джаз, проверенный временем: скрипач Стефан Граппелли» в исполнении квартета Владимира Желтовских. Стефан Граппелли прожил долгую творческую жизнь. Он старался популяризировать скрипку и добивался признания ее прав в джазе наравне с более привычными саксофоном, трубой и фортепиано. В историю джазовой музыки Граппелли вошел благодаря сотрудничеству с легендарным гитаристом Джанго Рейнхардтом, с которым он играл с 1930-х годов. В предстоящем концерте музыканты исполнят мелодии Антонио Карлоса Жобима, Сонни Роллинза, Джанго Рейнхардта, Гарри Уоррена, Коула Портера, Джорджа Гершвина через призму Стефана Граппелли. Стоимость билета — от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 20 сентября открылась выставка «Архитектура эпохи социального оптимизма: опыт Свердловска» от проекта «Территория авангарда». В 1960-1980 годы в архитектуре городов сформировался новый стиль — советский модернизм. Придя на смену помпезному сталинскому ампиру, он визуально и функционально выразил технические новшества, удобство, демократизм и социальную направленность. Над обликом Свердловска в 1950-е работали как молодые приглашенные архитекторы, так и те, кто проектировал город в 1920—1930 годы. На выставке можно увидеть коллаж из современных фотографий, в которых ритмично сочетаются элементы конструктивизма и советского модернизма, художественно обработанные архивные фотографии Богдана Полякова, запечатлевшие архитектуру советского модернизма, а также витрины с чертежными инструментами 1970-х годов и стилизованные под 1960-1970 годы плакаты-афиши, посвященные памятникам площади Малышева в Свердловске. Выставка продолжит работу до 20 октября, стоимость полного билета — от 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Николай Сванидзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Телеведущий Николай Сванидзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 21 сентября проведут экскурсию из цикла «Люди в обстоятельствах», посвященная Николаю Сванидзе, которого не стало 11 сентября. Человек, стоявший у истоков политической аналитики на телевидении, он вел общественно-политические программы, некоторое время занимал пост председателя ВГТРК, входил в Совет по правам человека при президенте России. Николай Сванидзе в своих передачах делал акцент на судьбах людей в сложных исторических обстоятельствах. Особое значение он придавал семьям своих героев. Вход на экскурсию свободный по предварительной регистрации.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 28 сентября представит музыкально-поэтическую пешеходную экскурсию «Нечужая земля Ильи Кормильцева». Путешествуя по знаковым местам свердловской жизни Кормильцева, экскурсанты пройдут мимо сада имени Павлика Морозова, в котором, возможно, будет создана аллея Кормильцева, Свято-Троицкого собора, где находился легендарный Дворец культуры автомобилистов и состоялся первый рок-фестиваль в Свердловске, и к дому, где жил поэт в 1980-1990 годы. Во время перемещений между локациями посетители услышат песни «Наутилуса». Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 22 сентября артисты из Санкт-Петербурга сыграют спектакль «Прозрачные краски», который основан на сюжетах литературных произведений первой половины XX века. Особенно узнаваем в нем «Камера обскура» Владимира Набокова. На сцене происходит исследование вечных вопросов о сущности любви, морали, нравственности и человечности, но погруженное во времена триумфального шествия кинематографа, в период расцвета музыки, живописи и литературы. В центре «Камеры обскура» Набокова — любовный треугольник: юная предприимчивая Магда, беспринципный художник-карикатурист, не имеющий постоянного дохода Генрих Ахт и известный искусствовед, по возрасту годится Магде в отцы, бросивший ради нее жену и ребенка, Глостер Мунк. Режиссер-постановщик спектакля и автор пьесы — Валерий Владимиров, в ролях: Мурад Султаниязов, Иван Ожогин, Наталья Мартынова, Сергей Худяков и Зинаида Некрасова. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В отеле «Центральный» 22 сентября покажут променад-спектакль «Отель 4 звезды» — премьеру модного театра TURDUS. В постановке оживает история легендарных женщин, изменивших мир. По сюжету, в загадочном отеле, в котором сохранились следы роскоши и пафос ушедших времен, просыпаются четыре «Звезды» — четыре знаменитые на весь мир женщины, чьи имена и таблоидные истории возбуждали страсти, сплетни и мечты о настоящей, интересной и шикарной жизни. Действие начинается со стойки рецепции, где зрителей встретит администратор, и история начнет «оживать». Молчаливая монашка и разговорчивый портье проводят гостей в номера Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер. В ролях: Марина Савинова, Кристина Русанова, Анастасия Нохова, Татьяна Усова и другие. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

В «Синара Центре» 24 сентября покажут кукольный спектакль «История города в куклах». В основу спектакля легли истории, мифы и легенды Екатеринбурга. На сцену в исполнении деревянных актеров выйдут Татищев и де Генин, Чехов и Менделеев, Свердлов и Маяковский и другие знаменитые личности, повлиявшие на историю Екатеринбурга. В спектакле звучит живая музыка в исполнении балаганного оркестра. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Татьяна Орлова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Татьяна Орлова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 25 сентября представят постановку «Скупой папик». По сюжету, Сергей и Маргарита – семейная пара, давно живут вместе, — успели охладеть друг к другу. Однажды Сергей встречает хорошенькую Зину и решает поухаживать за ней. Неожиданный ответный ход супруги не заставляет себя ждать. Кажется, что ничто не сможет исправить случившиеся неприятности. Однако жизнь все расставляет на свои места. В ролях: Станислав Садальский, Елена Воробей, Илья Бледный, Татьяна Орлова. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

На сцене Театра юного зрителя Узбекский молодежный театр в рамках гастролей представит 25 и 26 сентября два спектакля «Пушкин жив» и «Послушайте поэта». В первом из них, поставленном по биографии Александра Пушкина, использованы документы, письма и воспоминания современников поэта. При этом ткань спектакля наполнена произведениями Пушкина. Другой спектакль — «Послушайте поэта» — посвящен узбекскому поэту Абдулле Кадыри, который родился в Ташкенте. Все, что происходит на сцене, рассказывается как размышления поэта, его воспоминания о детстве. Перед зрителями предстают герои известных рассказов Абдуллы Кадыри «На улаке» и «О чем говорит упрямец Ташпулат»: мама, друзья детства, дядя Ташпулат, налоговый, наездники улака и, наконец, сосед Эсанбай, после смерти которого у юного писателя меняется взгляд на конские игрища и саму жизнь. Стоимость билета на каждый спектакль — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Эвелина Бледанс (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Актриса Эвелина Бледанс (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 26 сентября покажут спектакль «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Зрители увидят яркую, лиричную и смешную историю любви, измен и прощений, а также услышат знакомые и полюбившиеся фразы: «Ух ты, ешкин кот», «Извините, что помешал вам деньги прятать, «Эх, Вася, Вася!», разлетевшиеся на цитаты, в исполнении звезд Российского театра и кино. В спектакле заняты: Эвелина Бледанс, Олег Каменщиков, Зоя Буряк, Анатолий Кощеев и другие. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 21 по 25 сентября покажут фильм Вима Вендерса «Париж, Техас» на языке оригинала с русскими субтитрами. Бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон выходит из пустыни. Он помнит, что где-то его ждет семья — любимая женщина и маленький сын. Но Трэвис не помнит, что с момента его исчезновения прошло четыре года. Теперь все, кого он любит, считают его пропавшим без вести. Стоимость билета на фильм — 320 руб.

В Доме кино 27 сентября в честь 65-летия со дня рождения Ильи Кормильцева ветеран Свердловского рок-клуба и режиссер Олег Ракович покажет фильм «Зря, ты новых песен...», а также несколько клипов песен на стихи юбиляра в исполнении групп свердловского рок-клуба. В течение вечера песни уральских групп на стихи Ильи Кормильцева исполнит «Проект Дмитрия Касимова», специализирующийся на музыкальном переосмыслении уральского рока. Стоимость билета — от 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева