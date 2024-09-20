Владелец недостроенной гостиницы на Советской улице просит увеличить высоту здания

Собственник исторического здания «Дом Третьяковой» и незавершенной гостиницы на ул. Советской, 30а и 32, Борис Кардашов попросил комиссию по землепользованию и застройке повысить высотность строительства на своей площадке. Заявление господина Кардашова рассматривалось сегодня на заседании комиссии. Заявитель предложил установить на участках по ул. Советской, 30а и 32, подзоны в девять этажей и коэффициент плотности застройки 0.

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Представитель регионального минимущества уточнила, что на этих участках в рамках I этапа строительства введен многоквартирный дом. В связи с изменением Правил землепользования и застройки, а также окончанием действия градплана на участок строительство гостиницы в рамках II этапа не завершено. Для его завершения предлагается повысить предельную высотность с 6 до 9 этажей.

Борис Кардашов отказался прокомментировать «Ъ-Прикамье» завершение строительства гостиницы на ул. Советской.

Аварийный объект культурного наследия «Дом Третьяковой» и здание недостроенной гостиницы и на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. «Дом Третьяковой» продавался в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец восстановил памятник, сейчас в нем на правах аренды размещаются ресторан авторской кухни «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж».