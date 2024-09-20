В СВО погиб военнослужащий из Прикамья

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края 23-летний Иван Бояршинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Юсьвинского округа.

Иван Бояршинов с 1-го по 5-й класс учился в Перми, затем семья переехала в поселок Майкор. В 2020–2021годах проходил срочную службу в Росгвардии. После службы вернулся в родной поселок, где начинал работать охранником, затем устроился на работу вахтовым методом. В мае 2024 года Иван Бояршинов заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Погиб 1 июля 2024 года.

Прощание с военнослужащим состоится 21 сентября 2024 года в Майкорском доме культуры.