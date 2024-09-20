Бастрыкин заинтересовался нарушениями в столовой нижневартовской школы
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке столовой в одной из школ Нижневартовска (Ханты-Манскийский автономный округ — Югра). Внимание к ней привлекли сообщения СМИ о нарушении прав учеников.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С начала этого года питание учеников предположительно осуществляет компания, у которой нет постоянного штата сотрудников, работников он привлекает вахтовым методом. Сообщается, что персонал столовой нарушает санитарно-эпидемиологические нормативы во время уборки помещений, а у работников нет медицинских книжек.
СУ СКР по ХМАО проводит процессуальную проверку ситуации. О ее промежуточных результатах доложит руководитель регионального управления Михаил Мокшин.
Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину доложат о деле терхлетнего ребенка, который чуть не выпал из окна в Нижневартовске. Мать привязала его к кровати и ушла по делам, но он смог освободиться и залез на подоконник.