Челябинца арестовали на 14 суток за угрозы учительнице

Отца школьника, который оскорблял учительницу и угрожал насилием, признали виновным в мелком хулиганстве. По решению Металлургического райсуда его отправили под административный арест на 14 суток. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья близкого родственника, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Как сообщалось ранее, в следственном отделе СК России по Челябинской области по Металлургическому району Челябинска возбуждены уголовные дела в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, днем 19 сентября в СМИ распространилось видео, на котором отец ученика в одной из школ Металлургического района оскорбляет педагога и угрожает ему насилием. Судя по его словам, преподаватель запретила ребенку разговаривать «на своем языке». После этой встречи из-за ухудшения здоровья учителя госпитализировали в медицинское учреждение.

Вечером 19 сентября, по данным ГУ МВД России по Челябинской области, родителя ученика задержали. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области, ситуация находится на контроле у губернатора Алексея Текслера и ведомства. Учителю окажут всю необходимую помощь и поддержку.