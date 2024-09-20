В Башкирии заключенные получат 505 тысяч рублей при подписании контракта с Минобороны

В Башкирии отбывающие наказание смогут рассчитывать на выплату 505 тыс. руб. при подписании контракта с Вооруженными силами России, следует из указа главы региона, по которому вносятся изменения в порядок выплат для контрактников. Документ опубликован на сайте правовой информации.

По указу Радия Хабирова «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу» от 26 апреля этого года граждане, призванные на службу военкоматами Башкирии и заключившие контракт до 31 августа, могли рассчитывать на единовременную выплату 205 тыс. руб. Исключения составляли военнослужащие, вступившие в ряды мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова, а также изъявившие желание подписать контракт заключенные. Теперь отбытие наказания в местах лишения свободы не будет препятствием для получения выплат.

В июле сумма была увеличена до 505 тыс. руб., а в конце августа срок действия указа продлен до 31 октября.

Идэль Гумеров