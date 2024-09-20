Трех жителей Уфы обвинили в вымогательстве денег у несовершеннолетних

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы предъявил обвинение трем местным жителям от 21 года до 22 лет, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в вымогательстве и вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщили в пресс-службах МВД по Башкирии и регионального управления СКР.

По предварительным данным, один из вымогателей, являясь водителем такси, в июле-августе познакомился с 17–летними потерпевшими, когда подвозил их. Подросткам он рассказал, что якобы отбывал срок за нападение на депутата и оставил им свой номер телефона. Когда одному из потерпевших понадобилось уехать в Кармаскалинский район, таксист трубку сначала не взял, а затем подростку позвонил его знакомый и назначил встречу. На ней вымогатели стали утверждать, что подростки якобы не раз звонили таксисту в нерабочее время и беспокоили его и за это они должны в течение 20 минут найти 100 тыс. руб. В противном случае вымогатели угрожали вывезти подростков в лес и избить их. Выяснив, что у подростков такой суммы нет, один из вымогателей предложил им сдать телефон одного из ребят в ломбард, получив 30 тыс. руб. Когда подростки собрали нужную сумму на выкуп телефона, вымогатели отказались возвращать телефон и заставили передать еще свыше 13 тыс. руб. После этого подростки вместе с родителями обратились в полицию с заявлениями о вымогательстве.

Задержанные дали признательные показания.

Венера Хисамова