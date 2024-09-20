В Башкирии арестовали адвоката по обвинению в посредничестве во взяточничестве

Нефтекамский городской суд арестовал на один месяц и 26 суток 36-летнего адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По информации «Ъ-Уфа», адвоката зовут Азат Узянбаев.

Как полагает следствие, задержанный с июня по июль, являясь адвокатом Нефтекамского специализированного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, получил от доверителя взятку для передачи полицейскому за отказ в возбуждении уголовного дела.

Венера Хисамова