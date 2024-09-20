Алексей Орлов заявил о строительстве новой дороги на Широкую речку

Власти Екатеринбурга изменили планы по развитию дорожного движения в микрорайоне Широкая речка, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на мэра Алексея Орлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее планировалось, что будут реконструированы улицы Светлореченской и Суходольской — на участке от объездной дороги до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Однако выяснилось, что отсутствует возможность увеличить пропускную способность перекрестка улицы Светлореченской и объездной дороги. Кроме того, в границы реконструируемых улиц попадают объекты недвижимости.

По словам Алексея Орлова, теперь запланировано строительство и реконструкция улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Евгения Савкова и Новой с выходом на объездную дорогу. «Надеюсь, что в течение следующего года мы завершим проектирование и полностью выйдем на готовый проект, прошедший экспертизу. После чего будем обращаться в область за поддержкой для того, чтобы приступить к реализации проекта»,— сказал мэр.

Широкая речка входит в состав Академического административного района Екатеринбурга.

Есуман Ислонова