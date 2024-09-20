Бывшего депутата заксобрания оштрафовали за пост в телеграм-канале

Экс-депутата краевого заксобрания Константина Окунева вновь оштрафовали за пост в Интернете. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Константина Окунева Фото: соцсеть Константина Окунева

Основанием для привлечения господина Окунева к ответственности стал пост, опубликованный им в своем телеграм-канале в июне 2024 года. Полицейские посчитали, что в сообщении содержатся оскорбительные высказывания в адрес государственной власти. Свердловский суд Перми назначил господину Окуневу штраф в размере 50 тыс. руб. Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее в отношении экс-депутата был составлен девятый административный протокол за публикации в Интернете. Общая сумма штрафов, назначенных ему судами, превысила 600 тыс. руб.

Константин Окунев был депутатом заксобрания Пермской области III созыва (2001–2006 гг.), а также заксобрания Пермского края I созыва (2006–2011).