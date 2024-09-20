Усть-катавские трамваи вышли на маршруты в Краснодаре

Десять односекционных трамваев, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, вышли на маршруты в Краснодаре. Перед этим они прошли процедуру пусконаладки в Западном трамвайном депо и обкатку на дистанции не менее 50 км по улицам города, сообщает пресс-служба компании «Синара-Транспортные машины».

Новые трамваи, поступившие в город по концессионному соглашению, будут работать на маршрутах №2, №3, №15 и №21. В дальнейшем планируется пустить их на продлеваемых маршрутах №3 и №7 (строящаяся ветка до ЖК «Немецкая деревня»). После окончания строительства всей Западной трамвайной линии вагоны также выйдут на продлеваемые линии №15, №22 и новый маршрут №13.

Вагоны модели 71-628-01 полностью низкопольные, оснащены системой кондиционирования, специально адаптированной для климата Краснодара. «Умное» видеонаблюдение с элементами искусственного интеллекта следит за дорогой, салоном, кабиной и состоянием здоровья водителя. Номинальная вместимость каждого вагона — 120 пассажиров, есть 32 посадочных места.

В 2024 году в Западное депо доставили 20 новых усть-катавских вагонов. Остальные 10 трамваев сейчас проходят обкатку и готовятся выйти на линию.

Виталина Ярховска