Застройщик требует от мэрии Уфы передать в собственность усадьбу Коншиной

Арбитражный суд Башкирии назначил разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик "Пушкин"», требующего от Управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы (УЗИО) предоставить два земельных участка в центре Уфы. Судебное заседание назначено на 25 октября. Третьими лицами к рассмотрению дела привлечены городская администрация, прокуратура республики и Башкультнаследие.

На спорных участках расположена усадьба Елизаветы Коншиной, построенная в начале XIX века и внесенная в перечень объектов культурного наследия. Также в здании размещалась гостиница «Эрмитаж», а с 1917 по 1919 год — типография газеты «Алга».

В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии. В 2022 году Башкультнаследие сообщало о том, что шестой кассационный суд общей юрисдикции обязал МУП «Служба заказчика и технического надзора» Уфы, мэрию и ООО «ИСК "Эрмитаж"» отреставрировать усадьбу и находящийся по соседству дом Видинеева.

В 2023 году УЗИО приняло решение об изъятии спорных земельных участков для муниципальных нужд.

ООО «СЗ "Пушкин"» зарегистрировано в 2020 году в Уфе. Уставный капитал организации — 10 тыс. руб. В 2020 году компания приняла обязательства по развитию застроенного квартала, ограниченного улицами Гоголя, Свердлова, Карла Маркса и Пушкина. По данным Rusprofile, учредителем компании является Ринат Айсин. В 2023 году убыток компании составил 3,6 млн руб.

Идэль Гумеров