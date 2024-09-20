Dasko и White Rabbit Family откроют ресторан в Уфе

Основатель и владелец сети ресторанов и кафе уфимской группы Dasko (ООО «Группа Даско») Александр Антонов сообщил в соцсетях о намерениях в рамках совместного проекта с московским ресторанным альянсом White Rabbit Family открыть в Уфе ресторан «Горыныч».

Как рассказал господин Антонов «Ъ-Уфа», заведение планируется открыть в центре Уфы в первом квартале 2025 года. Объем инвестиций в проект составит от 120 до 150 млн руб. Ресторан будет иметь 150 посадочных мест, а в летнее время к ним будут добавляться 70 мест на веранде. Меню заведения будет на 90% аналогичным ассортименту блюд московского ресторана «Горыныч» (входит в White Rabbit Family), включая завтраки, а также состоять из местных специалитетов. Средний чек предполагается в размере от 1,8 тыс. до 2 тыс. руб.

По словам Александра Антонова, стратегическим управлением ресторана будет заниматься альянс, а тактическим — «Даско». Бренд-шефом ресторана станет Владимир Мухин (бренд-шеф White Rabbit Family).

В настоящее время проводится набор персонала, сотрудники ресторана будут проходить стажировку в московском ресторане «Горыныч».

Также Александр Антонов сообщил «Ъ-Уфа», что в Уфе ожидается появление еще нескольких совместных проектов с White Rabbit Family.

Группа «Даско» основана в 1991 году, является одной из крупнейших ресторанных сетей в Уфе. В нее входят 15 заведений («Оджахури», «Черное море», «Чайхана Матур», «У озера», «Мясо мясо», «Люблю харчо!», Jagger bar, «Тутто бене», «Лебединое озеро» и другие), а также четыре партнерских проекта «Своя компания» в Уфе и рестораны «Трукост» в Москве и Сингапуре.

Ресторанный холдинг White Rabbit Family основан в 2010 году ресторатором Борисом Зарьковым. В альянс входят заведения в Москве, Сочи, Геленджике, Воронеже, Костроме, а также в Астане, Стамбуле, Дубае и других городах.

Идэль Гумеров