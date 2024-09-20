«Т Плюс» начала отопительный сезон 2024/25 в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» c 18 сентября начали запуск отопления в городе Перми. Теплоэнергетики, традиционно, приступили к подключению тепла в социальных объектах – детсадах и школах, медицинских, образовательных и культурных учреждениях. Постановление № 772 от 17.09.2024 г. о старте отопительного сезона в краевой столице подписал глава города Эдуард Соснин.

Согласно документу, подача отопления в жилые дома начнётся с 23 сентября. Энергетики «Т Плюс» будут подключать здания поэтапно, тщательно отслеживая гидравлические и температурные режимы для сохранения работоспособности внутридомовых систем отопления. Важно учитывать, что на процесс подачи тепла влияет неоднородный рельеф пермских улиц, которые «спускаются» к Каме, и для запуска нижних городских кварталов требуется введение в работу насосных станций.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение 265 детских садов, 179 школ, 179 больниц, 71 поликлиники, 228 зданий вузов, лицеев и колледжей, а также 18 дворцов культуры. Теплоэнергетики отвечают за отопление квартир жителей свыше 5400 домов.

«На старте отопительного сезона приоритет, традиционно, отдаётся социальной сфере. Нам важно, чтобы в образовательных, медицинских и культурных учреждениях был своевременно обеспечен тепловой комфорт. После подключения социальных объектов отопление начнёт поступать и в жилые дома», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Для надёжного теплоснабжения соцсферы к несению нагрузок в отопительном сезоне 2024/25 подготовлены 4 ТЭЦ, 2056 км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.

В межсезонном периоде энергетики «Т Плюс» провели монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в микрорайоне Закамск – свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Пихтовая, Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонская, Новоржевская, и др.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 104,4 МВт, тепловая мощность – 5057,253 Гкал/ч. «Т Плюс» Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — российская компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает порядка 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 496 котельных и почти 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»