Центр фехтования в Уфе откроют в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Первые соревнования в построенном уфимском Центре фехтования состоятся 17 октября, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале. Спорткомплекс откроют в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Уфе с 17 по 19 октября.

В двухэтажном здании 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированный и тренажерный залы, место для индивидуальных занятий, раздевалки, тренерские и судейские. В нем также есть медико-восстановительный блок, бассейн, беговые дорожки.

На базе спортивного учреждения будут проводить соревнования республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровня по фехтованию. Одновременно в нем смогут заниматься 56 рапиристов, пропускная способность центра — более 400 человек.

Как сообщал «Ъ-Уфа», спорткомплекс находится в квартале, ограниченном улицами Шмидта, Ахметова, дорогой Уфа — Затон и рекой Белой. Ему присвоили имя мастера спорта СССР, российского фехтовальщика Рамиля Аюпова. Стоимость строительства центра — 1,1 млрд руб., его площадь — 6,2 тыс. кв. м.

Венера Хисамова