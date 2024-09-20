АО «ОДК-СТАР» расплатилось за медицинскую помощь своим работникам

Под контролем судебных приставов АО «ОДК-СТАР» погасило долг за медицинское обслуживание работников. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

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Ранее медицинский центр «Философия красоты и здоровья» обратился с иском в Арбитражный суд Пермского края к АО «ОДК-СТАР». Между юридическими лицами был заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому, исполнитель обязуется оказать работникам предприятия медицинские услуги, а заказчик обязуется принять их и оплатить. Но акционерное общество, оплату произвело не в полном объеме, хотя все медицинские услуги ему были оказаны.

Исполнительный документ о взыскании с АО «ОДК-СТАР» задолженности в размере более 260 тыс. руб. поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. Руководство предприятия-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о применении штрафных санкций и мер принудительного взыскания в случае затягивания сроков погашения задолженности. Также в целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав установил запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами предприятия. В результате вся сумма долга была выплачена.

АО «ОДК-СТАР» — единственное в России предприятие, обладающее компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, морского и наземного назначения, включая электронные и гидромеханические агрегаты. Более 86% акций АО «ОДК-СТАР» принадлежит АО «ОДК».

Выручка компании в 2023 году составила 9,4 млрд руб. (7,097 млрд руб. в 2022 году, рост — 32%).Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 89 млн руб. против 39 млн руб. по итогам 2022-го (рост — 128%).