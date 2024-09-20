На восстановление погибших лесов Челябинской области выделили 70,8 млн рублей

В 2024 году для сохранения лесов в Челябинской области из федерального бюджета выделили 70,8 млн рублей. План по восстановлению погибших насаждений главное управление лесами Челябинской области перевыполнило на 13%, сообщает пресс-служба законодательного собрания Челябинской области.

На 1,4 тыс. га лесов высадили новые культуры, еще на 13 га сотрудники управления помогли лесам восстановиться естественным путем.

На развитие лесного хозяйства региона в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 674 млн руб. На данный момент для лесничеств приобретено 12 единиц противопожарной техники общей стоимостью 49 млн руб. и заготовлено 0,75 т семян растений.

Виталина Ярховска