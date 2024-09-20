На Урале СКР начнет проверку после угроз свидетелю по уголовному делу из Тюмени

СКР Свердловской области доложит главе СК России Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела по посягательству на половую неприкосновенность несовершеннолетних и других преступлений в Заводоуспенском детдоме, а также угрозам свидетельнице из Тюмени после разглашения ее персональных данных, сообщили в Следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тюменка является свидетелем по уголовному делу о замалчивании в ходе расследования дела фактов противоправных действий в отношении детей. По ее словам, из-за разглашения сотрудниками регионального управления ее персональных данных полтора года назад ей стали поступать угрозы расправы после дачи показаний.

По данным «Нашего города», руководителю благотворительного фонда «Талисман детства» Елене Веселой начали приходить сообщения, где ее оскорбляли и угрожали «оторвать голову», при этом в протоколе это не зафиксировали, а угрожавшего не задержали. Она рассказала, что совершенные преступления в отношении детей и случаи хищения благотворительных средств в детском доме «покрываются», а руководство детдома до сих пор не понесло наказания — задержан только один учитель, обвиняемый в создании порнографии с детьми.

О жестоком обращении с детьми и насильственных действиях над ними в Заводоуспенском детском доме Тугулымского района в Свердловской области стало известно в июле прошлого года. Отмечалось, что в учреждении отсутствуют средства личной гигиены, лекарственные препараты и учебные материалы.

Ирина Пичурина