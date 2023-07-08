Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту жестокого обращения воспитателей в детском доме Свердловской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, в Заводоуспенском детском доме Тугулымского района воспитатели жестоко обращаются с воспитанниками учреждения и совершают насильственные действия. Отмечается, что в учреждении отсутствуют средства личной гигиены, лекарственные препараты и учебные материалы.

Доклад о ходе расследования представит руководитель свердловского управления СКР Анатолий Надбитов.

Напомним, ранее в Свердловской области следователи разглядели злоупотребления и халатность за убийством ребенка. Так, в рамках расследования дела, связанного с убийством шестилетнего Далера, СКР предъявил обвинения заведующей детским садом, куда он ходил, и специалисту опеки и попечительства. Следствие полагает, что должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте