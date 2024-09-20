Уфимский Дворец борьбы собирается купить 140 раций
Подчиняющееся министерству спорта Башкирии ГАУ «Центр спортивной подготовки "Дворец борьбы"» запрашивает ценовые предложения по поставке 140 раций. Оборудование закупается для нужд XII международного форума «Россия — спортивная держава». Цена поставки составит не более 1,7 млн руб., средства будут выделены из республиканского бюджета.
В техническом задании указано, что исполнитель должен поставить профессиональные 16-канальные герметичные и влагозащищенные радиостанции высокой мощности. Радиус действия должен составлять не менее 15 км. Комплект состоит из радиостанции «Терек РК-401», антенны, батареи, зарядного устройства, адаптера питания, поясного держателя, винтов крепления клипсы и руководства по эксплуатации.
Итоги закупки будут подведены 23 сентября.
Ранее Дворец борьбы разместил информацию о закупках для проведения форума «Россия — спортивная держава» с максимальным бюджетом 149,4 млн руб. Мероприятие состоится с 16 по 19 октября.