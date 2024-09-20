Глава Стерлитамака ушел в отставку

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов сложил свои полномочия из-за истечения срока его контракта. Его отставку приняли депутаты городского совета VI созыва на прошедшем заседании, сообщила пресс-служба администрации. Временно исполняющим обязанности руководителя администрации назначили первого заместителя главы администрации Эмиля Шаймарданова.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в администрации, конкурс на замещение должности главы будет проходить в течение трех недель.

Венера Хисамова