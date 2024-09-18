Полиция проверяет конфликт между судимым сочинцем и местной жительницей

В Адлере сотрудники полиции начали расследование после инцидента, в результате которого 42-летняя женщина оказалась без сознания в квартире. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города.

Инцидент произошел между судимым 45-летним жителем Сочи и его сожительницей на улице Лесной в Адлере. Позднее женщину нашли на кухне квартиры без сознания.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую помощь пострадавшей. В социальных сетях заявляли, что сочинец пытался убить сожительницу, однако в полиции отметили, что на теле пострадавшей не было видимых повреждений.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где его поместили в камеру для задержанных. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств происшествия. По результатам расследования примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик